Fenerbahçe'de tek patron Ali Koç oldu

Fenerbahçe'de tek patron Ali Koç oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'de tek patron Ali Koç oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe'de futbol şubesinin tek patronu Ali Koç oldu. Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun ayrılmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, artık kulüp başkanı Ali Koç'a doğrudan bağlı olarak görev yapacak. Başkan Koç ve Mourinho'nun, futbol operasyonları konusunda birebir ve uyum içinde çalışacakları belirtiliyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı ve Mario Branco'nun ayrılmasıyla birlikte futbol şubesinin tek patronu Ali Koç oldu.

TEK PATRON ALİ KOÇ

Futbol yapılanmasından sorumlu olan Acun Ilıcalı'nın görevini bırakmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho, artık kulüp başkanı Ali Koç'a doğrudan bağlı olarak görev yapacak. Başkan Koç ile Portekizli çalıştırıcının, futbol operasyonları konusunda birebir ve uyum içinde çalışacakları ifade ediliyor.

Mario Branco'nun ayrılığı sonrası, ekibin kalan isimleri Okan Özkan ve göreve yeni katılan Devin Özek, hem Mourinho'ya hem de başkana saha dışı süreçlerde destek verecek. Böylece Ali Koç, hem kulübün mali ve idari işleri hem de futbol yapılanmasında en yetkili isim konumuna gelecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ooo geldi 26 desene. as bayrakları as as as..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

ŞAMPİYON YİNE GALATASARAY

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
2 Yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.