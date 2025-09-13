Fenerbahçe'de Tedesco Dönemi Başlıyor, Süper Lig Maçları ve Milli Takım Başarıları
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile resmi imza töreni düzenleyecek. Süper Lig'de heyecan dolu maçlar ise devam edecek. Ayrıca, A Milli Erkek Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselirken, voleybol takımı da Dünya Şampiyonası'na adım atıyor.
FENERBAHÇE
11.00 Başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecek. 12.00 Yeni teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecek.
- Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SÜPER LİG
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
17.00 Samsunspor – Antalyaspor
17.00 Eyüpspor - Galatasaray
20.00 Konyaspor – Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK
1'İNCİ LİG
16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor
16.00 Boluspor - Manisa FK
19.00 Sivasspor – Sarıyer
19.00 Çorum FK - Van Spor FK
2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- 2'nci ve 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ay-yıldızlılar, yarın saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
09.00 Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI YARI FİNAL
15.00 Büşra Işıldar - Sue Emma Greentree (Avustralya)
20.00 Buse Naz Çakıroğlu - Feruza Kazakova (Kazakistan)
SPOR BAKANLIĞI
16.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi tarafından 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu'nu düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılacağı programda, çocuklar üç kategoride düzenlenecek maratonda birincilik için ter dökecek.