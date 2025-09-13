Fenerbahçe'de Tedesco Dönemi Başlıyor, Süper Lig Maçları ve Milli Takım Başarıları

FENERBAHÇE

11.00 Başkan Ali Koç, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecek. 12.00 Yeni teknik direktör Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecek.

- Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SÜPER LİG

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa

17.00 Samsunspor – Antalyaspor

17.00 Eyüpspor - Galatasaray

20.00 Konyaspor – Alanyaspor

20.00 Beşiktaş - Başakşehir FK

1'İNCİ LİG

16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor

16.00 Boluspor - Manisa FK

19.00 Sivasspor – Sarıyer

19.00 Çorum FK - Van Spor FK

2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- 2'nci ve 3'üncü Lig'de haftanın karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek namağlup finale yükseldi. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan ay-yıldızlılar, yarın saat 21.00'de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

09.00 Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

DÜNYA BOKS ŞAMPİYONASI YARI FİNAL

15.00 Büşra Işıldar - Sue Emma Greentree (Avustralya)

20.00 Buse Naz Çakıroğlu - Feruza Kazakova (Kazakistan)

SPOR BAKANLIĞI

16.00 Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi tarafından 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu'nu düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılacağı programda, çocuklar üç kategoride düzenlenecek maratonda birincilik için ter dökecek.