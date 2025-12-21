Fenerbahçe'den Talisca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, Eyüpspor maçı sırasında sakatlanan Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavisine başlandı.
Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan ikas Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın "sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor