Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor maçının 55. dakikasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor, takımın vazgeçilmez isimlerinden birini kaybetti.
AMRABAT CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Karşılaşmanın 55. dakikasında Rui Pedro'ya yaptığı fau sonrasında sarı kart gören Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Amrabat'ın alternatifi konumunda bulunan İsmail Yüksek de sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.