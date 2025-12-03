Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi

Süper Lig'de Galatasaray ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalan fenerbahçe, iki günlük iznin ardından yarın RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde liderliği kaçırdığı derbinin ardından cumartesi günü oynanacak maçtan mutlak 3 puan hedefliyor.

TRANSFER TRAFİĞİ HIZLANDI: EN-NESYRİ'YE İTALYAN TALİPLER

Fenerbahçe'de devre arası çalışmaları şimdiden başladı. Takımdan ayrılacak isimlerin belirleyici olacağı transfer politikasında gözler youssef en-nesyrı'ye çevrildi.

Fanatik'in haberine göre Serie A devleri ac milan ve roma, ocak ayında Faslı golcü için resmi girişimde bulunmaya hazırlanıyor. En-Nesyri'nin olası ayrılığı, Fenerbahçe'nin forvet planlamasını tamamen değiştirebilir.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SÜRPRİZ TALEP

Kadro dışı bırakıldıktan sonra uzun süredir Dereağzı'nda bireysel antrenman yapan irfan can kahveci, kritik bir adım attı. HT Spor'un haberine göre milli futbolcu, Başkan sadettin saran ile görüşmek için talepte bulundu.

SARAN TALEBE OLUMLU YANIT VERDİ

Sadettin Saran'ın, İrfan Can'ın görüşme isteğine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken şu iki ihtimal gündemde:

Takıma dönüş

Sezon ortasında ayrılık kararı

Bu karar, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu ve transfer planlamasını doğrudan etkileyecek.