Fenerbahçe'de Stoper Bölgesinde Sakatlık Krizi

Fenerbahçe'de yaşanan üst üste sakatlıklar, Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmaları öncesi stoper bölgesinde teknik heyetin işini zora soktu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Süper Lig'de yeni sezona 10'da 10 yaparak başlayan ve 'en iyi sezon başlangıç' rekorunu kıran sarı-lacivertlilerde üst üste sakatlıklar yaşandı. Özellikle defans hattındaki eksikler Teknik Direktör İsmail Kartal ve ekibini, alternatif seçenekler denemesine yol açacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarında forma giyen Luan Peres, yaşadığı sakatlık sonrası sol dizinden ameliyat olurken, tedavi süreci sebebiyle UEFA listesinden çıkarıldı.

Sezona başarılı performansıyla başlayan 3'ü Süper Lig, toplam 7 maçta 11 başlayan Serdar Aziz, daha sonra yaşadığı sakatlıkla takımdan uzun süre ayrı kaldı. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sol ayak bileğinden artoskopi operasyonu geçirirken, rehabilitasyon ve tedavi süreci başladı. Yaz transfer döneminde takıma dahil olan Alexander Djiku da Ludogorets müsabakasında sakatlandı. Djiku'nun, ayağına aldığı darbe sonrası hastane yapılan MR görüntülemesinde sağ ayak parmağında kırık tespit edildi. Pendikspor maçında 11 başlayan Samet Akaydin de sakatlık kervanına katıldı. Mücadelede kramp girdiği gerekçesiyle 84. dakikada oyundan çıkan Samet'in bugün yapılan kontrollerde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sarı-lacivertlerin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao da Pendikspor maçının ilk yarısında sakatlandı. Bu sezon savunmada gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin rakiplerine az pozisyon vermesi ve ligin en az gol yiyen takımı olmasında önemli rol oynayan Becao, forma giydiği 13 müsabakada da 11 başladı. 27 yaşındaki futbolcunun yapılan tetkikleri neticesinde; tendon kopması tespit edildi. Becao, uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunmacısı Jayden Oosterwolde, son oynanan lig maçında Becao'nun yerine oyuna dahil olmuş ve stoper bölgesinde görev yapmıştı. Oosterwolde, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı olan Twente mücadelesinde de Djiku ile stoper tandeminde yer aldı.

Bu sezon 3 resmi maçta kadroda yer alan 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek, defansta oynaması düşünülen isimler arasında yer alıyor. - İSTANBUL