Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Polonyalı futbolcu, ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda da yer almadı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre teknik heyet, oyuncuyu tedbir amaçlı riske etmedi.
ANTRENMANA DA ÇIKMADI
Szymanski'nin kasık ağrısı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi. Oyuncunun durumunun yakından takip edileceği belirtildi.
TEDAVİSİ BAŞLIYOR
Kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacağı kaydedildi.