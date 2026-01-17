Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Polonyalı futbolcu, ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda da yer almadı.

  • Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarıldı.
  • Sebastian Szymanski'nin kasık ağrısı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi.
  • Sebastian Szymanski'nin kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle tedavisine başlanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre teknik heyet, oyuncuyu tedbir amaçlı riske etmedi.

ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Szymanski'nin kasık ağrısı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi. Oyuncunun durumunun yakından takip edileceği belirtildi.

TEDAVİSİ BAŞLIYOR

Kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacağı kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Yapmayın böyle şeyler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi