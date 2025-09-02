Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı

Transferde hareketli saatler geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmen gerçekleşti.

AMRABAT REAL BETIS'E KİRALANDI

Sarı-lacivertli ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandığını duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda kadrosuna kattığı Amrabat, takımıyla çıktığı 45 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.