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Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Coventry City'ye transfer etti

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FENERBAHÇE, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Sidiki Cherif’in İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City’e transfer olduğunu açıkladı.

FENERBAHÇE, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya dahil edilen Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig ekibi Coventry City'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde takımdan ayrılan isimler belli olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya dahil edilen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Sidiki Cherif, Coventry City'e transfer oldu.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Sidiki Cherif" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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