Fenerbahçe'de Şeffaflık Adımı: Denetim Raporu Olağanüstü Genel Kurulda Açıklanacak

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, kulübün finansal durumu üzerine denetim raporunun açıkladığı olağanüstü genel kurulda sunulacağını duyurdu. Salar, kulübün borcunun yönetecek şekilde değil, kısa vadeli nakit akış problemi olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, denetim kurulu raporunun olağanüstü genel kurulda açıklanacağını belirtti.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Salar, "Seçim öncesinde konuştuğumuz şeffaflığı sağlamak adına 21 Eylül itibarıyla kulübün finansal durumunu açıklıkla paylaşmak amacıyla 31 Mayıs tarihli bağımsız denetim firmasından ikinci raporu hazırlamasını talep ettik." dedi.

Raporun henüz kendilerine ulaşmadığını aktaran Salar, "Gelecek hafta gerçekleşecek mali genel kurul öncesinde o raporu edinmiş olacağız ve bağımsız denetim raporunu 21 Eylül tarihli raporu sizlerle paylaşmış olacağız. Bunun şöyle bir amacı var. Bizler de görevi bıraktığımızda yeni gelecek yönetimin aynı yaklaşım ve amaçla yönetimini devraldıkları kulübün finansal tablosunu aynı şeffaflıkla paylaşmasını bugünden naçizane tavsiye ediyorum. Fenerbahçe'nin sadece finansal kısmı genellikle haber değeri olarak borçlar üzerinden tartışılıyor. Israrla dile getirdiğim bir şey var. Fenerbahçe'nin çok kıymetli aktif varlıkları var. İkinci çalışmayı da başlattık, bizim sahip olduğumuz taşınmazların tamamına Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek Türkiye Sanayi Bankası değerlendirme şirketine tüm taşınmazlar için bir değerlendirme yaptırıyoruz. Orada aktiflerimizin değerini göreceksiniz." diye konuştu.

Finansal tabloya sadece "Fenerbahçe'nin borcu var" şeklinde bakılmaması gerektiğini vurgulayan Salar, "Fenerbahçe'nin çok kıymetli varlıkları var. Yüksek sesle söylüyorum, Fenerbahçe'nin yönetilemez borç sorunu hiçbir şekilde yoktur. Fenerbahçe'nin kısa vadeli nakit akış problemi vardır. Onlar da yönetilemez şekilde değildir. Yönetecek hamleleri doğru yapabilmemiz lazım. Bizler sizlere şeffaf olarak liyakat duygusuyla doğruları aktarıp o doğruları size geçirebilirsek eminin hep birlikte sorun denilen şeylerin sorun olmadığını, Fenerbahçe'nin bugününü kurtarmak değil geleceğini inşa edeceğimize geleceğine katkı sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün denetim kurulu raporunu okuyan Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina ise şunları kaydetti:

"Tüzüğümüz gereği 3 aylık dönemleri takip eden ayın sonunda, yani 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 dönemine ait 13 şirketin hazırlanması gereken konsolide finansal tablolarını, Yüksek Divan Kurulu'nun bugünkü tarihe alınması sebebiyle tamamlanamadığından sizlere bu konuda herhangi bir sunum yapılamayacaktır. Ancak yeni yönetim kurulumuzun faaliyetleri içerisinde göreve başladıkları tarih olan 21 Eylül 2025'ten itibaren Fenerbahçe Kulübünün konsolide finansal tablolarına ait sonuçlar, bağımsız denetim şirketi tarafından yeniden raporlanarak 25 Ekim 2025 tarihindeki olağanüstü genel kurulda yönetim kurulumuz tarafından bilgilerinize ayrıca sunulacaktır."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
