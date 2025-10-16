Fenerbahçe'de Scout Ekibi ile Yollar Ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma sürecinde futbol A takımı scout ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı. Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma kapsamında futbol A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor