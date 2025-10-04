Haberler

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında 6 önemli eksik

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında 6 önemli eksik
Güncelleme:
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında 6 önemli eksik
Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İrfan Can Eğribayat ve Jhon Duran'ın yanı sıra henüz hazır durumda olmayan Mert Hakan Yandaş ile Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir ve Rodrigo Becao kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
