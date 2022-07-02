Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Mert Hakan Yandaş kamptan ayrıldı Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adalesinde ağrı hissettiği için sarı-lacivertlilerin Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrıldı. İstanbul'da MR'ı çekilecek futbolcunun daha sonra tedavisine başlanacak. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle İstanbul'a döndü. PARTIZAN MAÇINDA YOK Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek. AA / Spor Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Spor Haberler

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