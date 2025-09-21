Fenerbahçe'de oy sayımı sırasında ortalık karıştı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor.

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Saat 10.00'da 50 sandıkta başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oyların sayımına geçildi.

ORTALIK KARIŞTI

Oy sayım süreci devam ederken iki başkan tarafı arasında ortam gerildi. Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran cephesinin Ali Koç karşıtı tezahüratları sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sadettin Saran'ın locasına doğru gitti. Bu anlarda iki taraf destekçileri arasında tansiyonun yükseldiği ve kavgaya dönüştüğü görüldü. İki taraf, birbirlerine karşılıklı tezahüratlar gerçekleşti.