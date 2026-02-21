Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de sahaya sürdü.

11'DE OYNADI, OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Bu kararla birlikte sarı-lacivertlilere geçici süreliğine transfer olan Fransız oyuncu, önümüzdeki sezonda da Türkiye'de forma giyecek. Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Sidiki Cherif'in sözleşmesinde bulunan ilk 11'de sahaya çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girer maddesi yürürlüğe girdi.

TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro olacak. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro'yu bulacak.