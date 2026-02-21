Haberler

Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer
Güncelleme:
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif'in opsiyonu devreye girdi. Ara transfer döneminde 4 milyon Euro karşılığında kiralanan genç futbolcunun ilk 11'de forma giymesiyle, sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve genç santrforun maliyeti 22 milyon Euro'ya yükseldi.

  • Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer edilen Sidiki Cherif, Nottingham Forest karşılaşmasında ilk 11'de oynadı.
  • Sidiki Cherif'in sözleşmesindeki ilk 11'de sahaya çıkma şartı nedeniyle Fenerbahçe, oyuncuyu satın alma zorunluluğu kazandı.
  • Sidiki Cherif'in Fenerbahçe'ye toplam maliyeti 22 milyon euro olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de sahaya sürdü.

11'DE OYNADI, OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Bu kararla birlikte sarı-lacivertlilere geçici süreliğine transfer olan Fransız oyuncu, önümüzdeki sezonda da Türkiye'de forma giyecek. Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Sidiki Cherif'in sözleşmesinde bulunan ilk 11'de sahaya çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girer maddesi yürürlüğe girdi.

TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro olacak. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro'yu bulacak.

500

