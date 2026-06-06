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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu'nda başladı. İlk günde faaliyet ve denetim raporları okunacak, yönetim ibra oylaması yapılacak. Divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı. Toplantının ilk gününde yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak. Mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin 01.06.2025 - 21.09.2025 mali dönem ve 22.09.2025 - 28.02.2026 mali dönem arasındaki faaliyetleri ibra için ayrı ayrı genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilecek.

Öte yandan seçimi yönetmesi için divan başkanlığına kongre üyelerinin oylarıyla Şekip Mosturoğlu seçildi.

Toplantının başlangıcında üyelere konuşma yapan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, "Kullanılacak her oy Fenerbahçe demokrasisinin bir parçası olacaktır. Ortak payda Fenerbahçe sevgisidir. Bu sevgi görüş ayrılıklarımızdan daha büyüktür. İnanıyorum ki bu genel kurulun sonunda kazanan herhangi bir grup değil, Fenerbahçe olacaktır. Kulübümüzün köklü geleneklerine karşılıklı saygının, sağduyunun ve centilmenliğin hakim olduğu bir genel kurul temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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