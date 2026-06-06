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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

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Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hakan Safi'nin stada gelmesiyle başlayan karşılıklı tezahüratlar nedeniyle kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurula 15 dakika ara verdi. Aranın ardından denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam edildi.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı Hakan Safi'nin stada gelmesi üzerine tribünlerde başlayan tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, genel kurula 15 dakika ara verdi.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ilk gününde başkan adayı Hakan Safi'nin tribüne gelmesiyle birlikte tezahüratlar yükseldi.

Safi'yi destekleyen genel kurul üyelerinin tezahüratlarına karşılık olarak Aziz Yıldırım destekçileri de Yıldırım lehine bağırmaya başladı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin'in denetim kurulu raporlarını okuduğu sırada yapılan karşılıklı tezahüratların ardından kongre divan başkanı Şekip Mosturoğlu, üyeleri önce uyardı, sonrasında toplantıya ara verdi.

15 dakikalık aranın ardından genel kurul, denetim kurulu raporlarının okunmasıyla devam etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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