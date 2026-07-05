Fenerbahçe Kulübü, Nene'nin de kampa katılacağını duyurdu
Fenerbahçe, fıtık ameliyatı sonrası tedavisi devam eden Dorgeles Nene ve ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un Avusturya kampına dahil edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, geçirdiği fıtık ameliyatının ardından tedavi süreci devam eden Dorgeles Nene'nin de Avusturya kampına katılacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir." denildi.
Sarı-lacivertliler, Nene gibi Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen ilk etap kampına katılmayan Diego Carlos'un da Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacağını duyurmuştu.