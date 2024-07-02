Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon planlaması kapsamında 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, yeni transferlere yer açacak. Bu isimler arasında Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Joao Pedro bulunuyor.
Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 6 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı.
MOURİNHO KARARINI VERDİ
Takımın başına Portekizli antrenör Jose Mourinho'yu getiren, sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.
6 İSME YOL GÖRÜNDÜ
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkarmış durumda.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe şu isimlerle yollarını ayıracak;
- Luan Peres
- Rade Krunic
- Miha Zajc
- Miguel Crespo
- Ryan Kent
- Joao Pedro