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Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon planlaması kapsamında 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardı. Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, yeni transferlere yer açacak. Bu isimler arasında Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Joao Pedro bulunuyor.

Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Süper Lig devi Fenerbahçe'de, 6 yabancı futbolcu gözden çıkarıldı.

MOURİNHO KARARINI VERDİ

Takımın başına Portekizli antrenör Jose Mourinho'yu getiren, sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

6 İSME YOL GÖRÜNDÜ

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkarmış durumda.

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe şu isimlerle yollarını ayıracak;

  • Luan Peres
  • Rade Krunic
  • Miha Zajc
  • Miguel Crespo
  • Ryan Kent
  • Joao Pedro
Kaynak: Haberler.com / Spor

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