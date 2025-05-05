Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor
Sahasında Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, gelecek sezon için büyük bir kadro değişikliğine gidiyor. Yeni sezonda "sil baştan" demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Livakovic, Skriniar, Djiku, Osayi, Becao, Yusuf Akçiçek, Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Kostic, Maximin, Tadic, En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun ve Jose Mourinho bulunuyor.
Dün akşam sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak gibi.
16 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR
Tüm bu yaşananların ardından kadro yapılanmasında da ne olacağı merak konusu olan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçının ardından ayrılacaklar ve ayrılmaya yakın olacak isimler neredeyse belli oldu.
Fenerbahçe, gelecek sezona yeni bir kadro kuracak. Mourinho dahil olmak üzere birçok isme teklif var. Sarı-lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.
İşte takımdan ayrılması beklenen o isimler;
- Livakovic
- Skriniar
- Djiku
- Osayi
- Becao
- Yusuf Akçiçek
- Amrabat
- İsmail Yüksek
- Fred
- Kostic
- Maximin
- Tadic
- En-Nesyri
- Dzeko
- Cenk Tosun
- Jose Mourinho