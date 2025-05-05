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Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

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Sahasında Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, gelecek sezon için büyük bir kadro değişikliğine gidiyor. Yeni sezonda "sil baştan" demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Livakovic, Skriniar, Djiku, Osayi, Becao, Yusuf Akçiçek, Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Kostic, Maximin, Tadic, En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun ve Jose Mourinho bulunuyor.

Dün akşam sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak gibi.

16 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Tüm bu yaşananların ardından kadro yapılanmasında da ne olacağı merak konusu olan sarı-lacivertlilerde Beşiktaş maçının ardından ayrılacaklar ve ayrılmaya yakın olacak isimler neredeyse belli oldu.

Fenerbahçe, gelecek sezona yeni bir kadro kuracak. Mourinho dahil olmak üzere birçok isme teklif var. Sarı-lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.

İşte takımdan ayrılması beklenen o isimler;

  • Livakovic
  • Skriniar
  • Djiku
  • Osayi
  • Becao
  • Yusuf Akçiçek
  • Amrabat
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • Kostic
  • Maximin
  • Tadic
  • En-Nesyri
  • Dzeko
  • Cenk Tosun
  • Jose Mourinho
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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