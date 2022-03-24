Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de büyük umutlarla Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında takıma geri dönen Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı.

İPLER KONYASPOR MAÇINDA KOPTU

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, "Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"HOCAM ADALETLİ DAVRANMIYORSUN"

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a "Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek" diyerek tepkisini ortaya koydu.

İSMAİL KARTAL YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, 'Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar.' dedi. Ardından Fenerbahçe Yönetimi performansları da kötü olan iki futbolcunun da kadro dışı kalması yönünde karar aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe,resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iki futbolcunun da süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadelerine yer verildi.