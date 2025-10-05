Haberler

Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber
Süper Lig'de bu akşam Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sabah saatlerinde ağrı hisseden Ederson'un bugün öğle saatlerinde MR'ı çekildi. Brezilyalı kalecinin durumu, MR sonucunun ardından netlik kazanacak. Ederson'un Samsunspor karşısında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam saat 20.00'de Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

EDERSON AĞRI HİSSETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sabah saatlerinde ağrı hissetti.Ederson'un bugün öğle saatlerinde Samsun'da MR'ı çekildiği belirtilirken, Brezilyalı kalecinin durumunun MR sonucunun ardından maç saatinde netlik kazanacağı aktarıldı.

KALEYİ TARIK ÇETİN KORUYABİLİR

Fenerbahçe'de Ederson'un forma giyememesi halinde kaleyi takıma sezon başında katılan Tarık Çetin koruyacak. Sarı-lacivertlilerde bir diğer kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
