Fenerbahçe'de Luan Peres takımla çalışmalara katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman düz koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.