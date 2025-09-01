Fenerbahçe'de Livakovic Transferi Sonuçlanmak Üzere

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'in Girona'ya kiralanacağını duyuracak. Kulübün, Ederson'un transferi ile ilgili resmi açıklamasının da yakında gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'de kaleci Dominik Livakovic'in transfer süreci bitmek üzere. Kulüpten açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, Hırvat kaleci Livakovic'in İspanya ekibi Girona'ya kiralık olarak gönderilecek. Fenerbahçe, İstanbul'a davet ettiği ve şu an yolda olan kaleci Ederson'un transferini duyuracak.

Avrupa'da transferin sürecinin bitmesine kısa süre kala kulüpten resmi açıklamaların yakında yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
