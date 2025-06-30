Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip birden çıktı.

İSTANBUL EKİPLERİ DEVREDE

Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan ve gelecek sezon daha çok forma giymek isteyen Levent Mercan'a eski takımlarından biri olan Fatih Karagümrük ve İkas Eyüpspor talip oldu. Karagümrük'ün oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Caner Erkin ile yollarını ayıran Eyüpspor'un da Levent için istekli olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerde bu sezon 13 maçta sadece 624 dakika süre alan 23 yaşındaki sol bek, gol ya da asist katkısında bulunamadı.