Oy birliğiyle kabul edildi! Fenerbahçe'den Süper Kupa için Suudi Arabistan kararı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da değil, Atatürk Olimpiyat ya da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması yönündeki önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa ile ilgili gelen önergeyi kabul etti.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Önergede Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da değil, Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması oylamaya sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Bu karar Fenerbahçe yönetimi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

DEV MAÇ 29 ARALIK'TA

Galatasaray cephesi de maçın Suudi Arabistan'da oynanmasını istemezken, TFF yaptığı açıklamada iki takımın Süper Kupa için 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da karşılaşacağını belirtmişti.