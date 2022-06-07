Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu - Haberler

Fenerbahçe'nin bu sezon kombine fiyatları belli oldu. Başkan Ali Koç'un "yüzde yüzün üzerinde zam yapacağız" dediği kombine fiyatları belli oldu. En ucuz bilet 1475 TL(Öğrencilere) olarak belirlendi. Öğrenci harici en ucuz bilet ise 2950 TL olarak açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kategorilerdeki kombine fiyatları: