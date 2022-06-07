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Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe Kulübü kombine fiyatlarını belirledi. En düşük kombine öğrencilere ayrıcalıklı olmak üzere 1475 TL olarak belirlendi. En pahalı kombinenin fiyatı ise 21.750 TL oldu.

Fenerbahçe'nin bu sezon kombine fiyatları belli oldu. Başkan Ali Koç'un "yüzde yüzün üzerinde zam yapacağız" dediği kombine fiyatları belli oldu. En ucuz bilet 1475 TL(Öğrencilere) olarak belirlendi. Öğrenci harici en ucuz bilet ise 2950 TL olarak açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kategorilerdeki kombine fiyatları:

Fenerbahçe'de kombine fiyatları belli oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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