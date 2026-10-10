Fenerbahçe'de Kartal, Rizespor maçında tek değişiklikle Asensio'yu ilk 11'e koydu

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Ligdeki son maçında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli ara dönüşü Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertli ekip, sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Muric ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal, 3 puanı 8 golle aldığı Eyüpspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de tek değişikliğe giderek İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesine alırken bu oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etti.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, 22 Ağustos'ta oynanan TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic ve Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise uzun bir aranın ardından kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Günok, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu.

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor, maça Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu ve Sowe ilk 11'iyle başladı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı devam eden Khusniddin Alikulov'un yanı sıra Valentin Mihaila ve Dal Varesanovic, maçta forma giyemedi.

Süper Lig'de 100. maçına çıkan yeşil-mavili futbolcular Attila Mocsi ve Mithat Pala'ya, karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan tarafından 100. maç hatıra forması hediye edildi.

Bu arada ev sahibi ekip taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA