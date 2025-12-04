Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim affediliyor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Domenico Tedesco'nun kararıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun, menajeriyle birlikte yönetimle bir araya gelerek durumunu netleştireceği öğrenildi.

Bu görüşmenin ardından Başkan Sadettin Saran'ın da teknik direktör Tedesco ile masaya oturacağı ve nihai kararın verileceği belirtiliyor.

İRFAN CAN İÇİN AF İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Fenerbahçe cephesinden gelen son bilgiler, yapılacak zirvede İrfan Can Kahveci için af kararının çıkacağı yönünde. Takım içi dengeler, oyuncunun performans potansiyeli ve sezonun kritik dönemi göz önünde bulundurularak yıldız futbolcunun yeniden kadroya dahil edilmesinin gündemde olduğu ifade ediliyor.

CENK TOSUN'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan benzer şekilde kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un durumunda bir değişiklik olmadığı ve oyuncu için şu aşamada bir geri dönüş planlanmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.