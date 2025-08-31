Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, rotasını takımı daha önce 3 kez çalıştıran eski teknik direktörü İsmail Kartal'a çevirdi.

HAMDİ AKIN'IN YALISINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Ekol Sports'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'ın teknesine bindiği, Sarı-lacivertli yönetimin görüşme isteğini geri çevirmeyerek Hamdi Akın'ın Anadolu Hisarı'ndaki yalısında bir araya geldiği ifade edildi.

OLUMLU SİNYALLER VAR

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü, mevcut durumda izlenebilecek yol haritasının görüşüldüğü belirtildi. İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelme ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi.

İşte İsmail Kartal'ın Hamdi Akın ile buluşmaya gittiği o anlar;