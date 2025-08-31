Fenerbahçe'de İsmail Kartal geri dönüyor! O görüşmeden ilk görüntü geldi
Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik adam arayışlarına başlarken yönetim, daha önce 3 kez takımın başına geçen İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın yalısında gerçekleşti.
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertliler, rotasını takımı daha önce 3 kez çalıştıran eski teknik direktörü İsmail Kartal'a çevirdi.
HAMDİ AKIN'IN YALISINDA GÖRÜŞÜLDÜ
Ekol Sports'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, bugün İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Asbaşkanı ve İcra Kurulu Üyesi Hamdi Akın'ın teknesine bindiği, Sarı-lacivertli yönetimin görüşme isteğini geri çevirmeyerek Hamdi Akın'ın Anadolu Hisarı'ndaki yalısında bir araya geldiği ifade edildi.
OLUMLU SİNYALLER VAR
Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü, mevcut durumda izlenebilecek yol haritasının görüşüldüğü belirtildi. İsmail Kartal'ın yeniden göreve gelme ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi.
İşte İsmail Kartal'ın Hamdi Akın ile buluşmaya gittiği o anlar;