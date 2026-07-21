Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferlerden Nathan Ake'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Uzun süredir stoper pozisyonunda oynayan Jayden Oosterwolde'yi sol bekte görevlendiren Kartal, santrforda ise Anderson Talisca'yı oynattı.

Gornik Zabrze karşısında kalede Mert Günok'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta alanda Bartuğ Elmaz ve Matteo Guendouzi'yi görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, kenarlarda ise İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu'na şans tanıdı. Forvet arkasında Fred Rodrigues yer alırken, gol yollarında Anderson Talisca tercih edildi.

Fenerbahçe'de Ederson Moraes, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Anthony Musaba, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood ve Sidiki Cherif ise yedek soyundu.

Nathan Ake 11'de, Greenwood yedek

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı.

Bir diğer yeni transfer Vedat Muric ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

Oosterwolde sol bekte

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maça sol bekte başladı.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemde bu pozisyonda görev alan Oosterwolde, daha sonra uzun süre stoper pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık maçlarında stoperde görev verdiği Oosterwolde'yi Gornik Zabrze karşısında sol bekte oynattı.

Asensio yedek soyundu

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, maça yedekler arasında başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır olmadığını açıkladığı tecrübeli oyuncu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu ifade etmişti.

Başkan Yıldırım'a sevgi gösterisi

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.