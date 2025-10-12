Haberler

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı

Fenerbahçe, futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, kararın alınma gerekçesi belirtilmedi.

Fenerbahçe, futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
