Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun Kadro Dışı Bırakıldı
Fenerbahçe, futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, kararın alınma gerekçesi belirtilmedi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor