Fenerbahçe'de imza çok yakın! Yıldız oyuncu ile anlaşma sağlandı - Haberler

Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de iç transfer ve dış transfer çalışmaları hız kazandı.Önümüzdeki sezonda uygulanacak yeni yabancı kuralından ötürü Türk futbolcular büyük önem kazandı.

YENİ SEZONDA DA FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

TRT Spor'un haberine göre, iç transfere hız veren sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcuyla anlaşma sağladı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek. Sözleşmenin detaylarının kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.