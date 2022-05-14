Fenerbahçe'de imza çok yakın! Yıldız oyuncu ile anlaşma sağlandı
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Önümüzdeki sezonda şampiyonluk hedefiyle tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, transferde ilk imzasında sona çok yakın. Forma şansı bulduğu dönemlerde oldukça iyi bir performans sergileyen Serdar Aziz,, Fenerbahçe ile sözleşme yenileyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncusu Serdar Aziz ile her konuda anlaşma sağladı.
Yeni sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle girecek olan Fenerbahçe'de iç transfer ve dış transfer çalışmaları hız kazandı.Önümüzdeki sezonda uygulanacak yeni yabancı kuralından ötürü Türk futbolcular büyük önem kazandı.
YENİ SEZONDA DA FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK
TRT Spor'un haberine göre, iç transfere hız veren sarı-lacivertliler, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcuyla anlaşma sağladı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giyecek. Sözleşmenin detaylarının kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.