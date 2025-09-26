Haberler

Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İtalya'nın Cagliari ekibinden transfer ettiği Joao Pedro, Meksika Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'deki hayal kırıklığından sonra Meksika'da adeta küllerinden doğan Brezilyalı golcü, San Luis formasıyla 10 maçta 8 gol atarak gol krallığı yarışında zirveye oturdu. Meksika basını, Pedro'nun performansını 'Beklenmedik sansasyon' olarak nitelendirdi.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Joao Pedro, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden San Luis'de devam ediyor. Fenerbahçe'nin İtalya'nın Cagliari ekibinden büyük umutlarla transfer ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertli formadaki hayal kırıklığının ardından Meksika'da adeta küllerinden doğdu.

MEKSİKA'DA KRAL OLDU

Fenerbahçe'deki döneminde depresif tavırları ve etkisiz performansı nedeniyle gönderilen Joao Pedro, San Luis formasıyla kendini buldu. Meksika Ligi'nde oynadığı 10 maçta 8 gol atan deneyimli forvet, gol krallığı yarışında zirveye oturdu.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu

"BEKLENMEDİK SANSASYON"

Meksika basını, Pedro'nun performansını manşetlerine taşıyarak, onu "Beklenmedik sansasyon" olarak nitelendirdi. Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Brezilyalı golcü, Meksika'da yeniden parlayan bir kariyere adım attı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
