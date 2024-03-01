Fenerbahçe'de Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Fred, kamp kadrosuna alındı.

Kart cezalısı Alexander Djiku ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Joshua King ise kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Hatayspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.