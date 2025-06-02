Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi
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Fenerbahçe'de sezon sonu teknik ekipte revizyona gidiliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda yardımcı antrenörler ile yollar ayrılıyor. Mourinho'nun yeni bir teknik ekip kurma isteği kulüp yönetimi tarafından kabul edildi. Yeni ekipte en az bir Türk antrenörün yer alması beklenirken, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'ün isimleri öne çıkıyor.

Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik ekibinde önemli bir değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli kulüp, Portekizli çalıştırıcının yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayırdı.

GÖKHAN VE TUNCAY İDDİASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre bu ayrılık kararı kulüp yönetiminden değil, doğrudan Jose Mourinho'dan geldi. Tecrübeli teknik adam, mevcut yardımcı kadrosuyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yaparak, yeni bir teknik ekiple çalışma isteğini yönetime iletti. Mourinho'nun, daha genç ve farklı bir yapıya sahip ekiple yola devam etmek istediği ifade edildi.

Yönetim, Mourinho'nun bu talebine olumlu yanıt verirken, yeni oluşturulacak teknik ekipte en az bir Türk antrenörün bulunmasını istiyor. Bu çerçevede öne çıkan ilk isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı oldu. Sakaryaspor, Ümraniyespor ve son olarak Çorum FK'da teknik direktörlük yapan Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, ardından İngiltere'nin Middlesbrough takımına transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Bir diğer aday ise Gökhan Gönül. Son olarak Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevini yürüten Gönül, Fenerbahçe'de 2007-2016 ve 2020-2021 yılları arasında forma giymişti.

Fenerbahçe'de gözler Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül'e çevrildi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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