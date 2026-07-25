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Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti
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Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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