Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, Kurban Bayramı dolayısıyla Faruk Ilgaz Tesisleri'nde geleneksel bayramlaşma töreni düzenledi. Törene Başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerindeki isimler ile genel kurul üyeleri katıldı. Saran, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Fenerbahçe'nin en büyük gücü kenetlenebilmesidir' dedi.

Fenerbahçe Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde yer alan isimler ile genel kurul üyeleri katıldı.

Sadettin Saran, törende yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin en büyük gücünün birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe ailem, burada sizlerle bayram kutlamaktan mutluyum. Fenerbahçe'nin en büyük gücü şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi. Bunu senelerdir yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe sevginizden dolayı buraya geldiniz, iyi ki varsınız. Başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz, teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli, hiç unutmayacağım. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi şekilde destek olacağız. Haftaya demokrasi bayramımız var, Fenerbahçe için hayırlı olsun."

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. İnşallah beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından üyelerle fotoğraf çektiren Saran, yönetim kurulu üyeleriyle yemek yedikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür
