Fenerbahçe'de gecenin kahramanı, Kadıköy'ü ayağa kaldırdığı anı anlattı: Tam cepheden gördüm

Başakşehir'i 1-0 yenen Fenerbahçe'ye 84. dakikada galibiyeti getiren golü atan Diego Rossi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Attığı golü anlatan Rossi, "Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 1-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gecenin kahramanı Diego Rossi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Diego Rossi yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum takımıma yardım edebildiğim için. Forvetler için gol atmak çok önemlidir. 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

"GÜZEL BİR ŞUTLA GOLÜ ATTIM"

Attığı golü anlatan Uruguaylı yıldız, "Bizim için en önemlisi kazanmak ve zirveye çıkmaktı. Önemli hedefi gerçekleştirdi. Topu kontrol ettim ve kontrol ederken kaleyi tam cepheden görüyordum. Güzel bir şutla golü attım." ifadelerini kullandı.