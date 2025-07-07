Fenerbahçe'de Futbolcular Yeni Sezon İçin Sağlık Testlerinden Geçiyor

Fenerbahçe'de Futbolcular Yeni Sezon İçin Sağlık Testlerinden Geçiyor
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Fenerbahçe futbol takımı, yeni sezon öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sağlık kontrolleri ve çeşitli testler gerçekleştirdi. Futbolcular, ısınma ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada laktat ve kuvvet testlerine tabi tutuldu. Kontrollerin yarın da devam etmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE'DE futbolcular yeni sezon öncesi çeşitli testlere tabi tutuldu.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dün ve bu sabah sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcular, öğle ve akşam saatlerinde salonda ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, laktat ve kuvvet testlerini gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekipte sağlık kontrolleri ve testler yarın da devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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