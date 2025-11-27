Fenerbahçe'de Ferencvaros karşısında sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşılaştı. Sarı-Lacivertlilerde genç yıldız Yiğit Efe Demir, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
- Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de şans bulan Yiğit Efe Demir, 73. dakikada sakatlık yaşadı.
- Yiğit Efe Demir, 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Yiğit Efe Demir'in yerine Mert Müldür oyuna girdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde Ferencvaros ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
YİĞİT EFE DEMİR SAKATLIK YAŞADI
Sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de şans bulan genç stoper Yiğit Efe Demir, maçın son bölümünde kötü bir talihsizlik yaşadı. Genç yıldız, 73.dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.
OYUNA MERT MÜLDÜR GİRDİ
Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç oyuncunun yerine Mert Müldür'e oyuna girdi.