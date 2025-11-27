Fenerbahçe'de Ferencvaros karşısında sakatlık! Oyuna devam edemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında evinde Ferencvaros ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

YİĞİT EFE DEMİR SAKATLIK YAŞADI

Sarı-lacivertlilerde Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de şans bulan genç stoper Yiğit Efe Demir, maçın son bölümünde kötü bir talihsizlik yaşadı. Genç yıldız, 73.dakikada sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

OYUNA MERT MÜLDÜR GİRDİ

Yiğit Efe Demir, yaşadığı sakatlığın ardından 75. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç oyuncunun yerine Mert Müldür'e oyuna girdi.