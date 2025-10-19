Haberler

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Kadroda Değişiklikler

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Kadroda Değişiklikler
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak ve Teknik Direktör Domenico Tedesco, son maçın 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Milan Skriniar, kart cezası nedeniyle kadroda yokken, Çağlar Söyüncü kaptan olarak sahaya çıkacak. Levent Mercan ise ilk kez 11'de forma giyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçı 11'ine göre Fatih Karagümrük karşılaşmasına 4 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Milan Skriniar'ın yerine Çağlar Söyüncü görev alırken, Archie Brown, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'nin yerine de Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'ye şans verdi.

Skriniar ilk kez yok

Kanarya'da Slovak stoper Milan Skriniar, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yok. Skriniar, bu sezon takımının Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm maçlarda 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

En-Nesyri yedek, Talisca tek forvet

Bu sezon 8 lig maçında da forma giyen ve bunların 7'sinde 11'de başlayan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, kırmızı-siyahlılara karşı yedeklerde yer aldı. Hücumda en uçta ise Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca başladı.

Çağlar Söyüncü, kaptan olarak sahada

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Milan Skriniar'ın yokluğunda ve kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'nin yerine kaptanlığa getirilen Çağlar Söyüncü, Fatih Karagümrük karşılaşmasına kaptanlık pazubendiyle çıktı. Çağlar ayrıca bu sezon ligde 4. kez 11'de başladı.

Levent Mercan ilk kez 11'de

Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki sol beki Levent Mercan, Archie Brown'dan formayı kaptı. Bu sezon ligde daha önce Alanyaspor maçında oynayan Mercan, Karagümrük maçıyla bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Tarık Çetin, Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Archie Brown, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Youssef En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran ile kaleci Ederson'un tedavisi sürüyor. Sarı kart cezalısı Milan Skriniar'ın yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadro dışı olduğu 21 kişilik kadroda yer almadı. Hafta içi takımla çalışmalara katılan Mert Hakan Yandaş da kadroya alınmadı.

Taraftarlara destek mesajı içeren broşür dağıtıldı

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında takımını yalnız bırakmazken, Karagümrük mücadelesinde de tribünler doldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yüksek divan kurulu toplantısında taraftarlara destek olmaları konusunda çağrıda bulunmuştu. Öte yandan perşembe günü yeniden satışa çıkan ve kısa sürede tükenen kombine biletler de tribünlerin dolmasında etkili oldu.

Karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlara turnike girişinde destek mesajının yer aldığı broşürler dağıtıldı. Seremoni öncesinde de bu broşürde yazılan not stat hoparlöründen okunurken, 'Sen ben yok Fenerbahçe var' mesajı verildi. - İSTANBUL

