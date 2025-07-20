Fenerbahçe'de eleştirilerle yollanan Tadic Avrupa devine transfer oluyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de son haftaların eleştiri odağı olan ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Dusan Tadic, kariyerine İspanya'da devam etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA NEREDEYSE TAMAM

TRT Spor'da yer alan habere göre; Atletico Madrid, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde mesafe katetti. İki taraf, transferde son görüşmeleri yaparken, İspanyol ekibinin kısa süre içerisinde transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

BİRÇOK TALİBİ VARDI

Tadic'e Atletico Madrid dışında Kızılyıldız, Ajax, Olympiakos ve Suudi Arabistan'dan bazı takımların da ilgisi bulunuyordu.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 gol, 18 asistlik katkı vermişti.