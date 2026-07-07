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Fenerbahçe'de Maraton Alt E Blok yenilendi

Fenerbahçe'de Maraton Alt E Blok yenilendi
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Fenerbahçe, Maraton Alt tribünü E Blok'un yenilendiğini, 377 VIP koltuğun kaldırılarak kapasitenin 704'e çıkarıldığını ve maliyetin başkan ile yönetim kurulu üyelerince karşılandığını duyurdu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon tartışma konusu olan Maraton Alt tribününde yer alan E Blok'un yenilendiğini maliyetin yönetim kuruluj üyeleri tarafından karşılandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraftarımızdan gelen taleple uyumlu olarak; Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde iç saha atmosferini güçlendirmek amacıyla, Maraton Alt E Blok (özel VIP bölüm) için başlatılan yenileme çalışması, 30 günden kısa sürede tamamlanmıştır. Gerçekleşen renovasyon kapsamında mevcut VIP koltuklar sökülerek, tribün yan bloklarla uyumlu hale getirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda 377 adet VIP koltuk kaldırılarak, standart Maraton Alt tribün oturma düzenine dönülmüş ve kapasite yaklaşık 2 katına çıkarak 704 koltuğa ulaşmıştır.

Söz konusu yenileme çalışmasının maliyeti Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından karşılanmış olup, kulübümüzün kasasından herhangi bir harcama yapılmamıştır. Ayrıca gerçekleştirilen fiyat optimizasyonu neticesinde ilgili bloktaki kombine satışını müteakip, tribün gelirlerinde herhangi bir kayıp yaşanmaması sağlanacaktır. Bu sayede kulübümüzün gelirlerinde herhangi bir eksilme olmadan, iç saha atmosferinde olumlu yönde iyileştirme söz konusu olacaktır.

Yeni sezonda takımımızı aynı coşku ve inançla destekleyecek tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, hep birlikte nice zaferler yaşamayı diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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