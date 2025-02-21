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Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar

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Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin yönetimi, derbi için prim belirledi. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak adına bu önemli maça özel 1 milyon euro prim belirledi. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin dağıtılacak.

Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma, hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor.

1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR

Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.

Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.

Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.

Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Derbi primi belli oldu! Çuvalla parayı gözden çıkardılar
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Ç:

sizi o Ali samiyene gömmezlerse GS ye yazıklar olsun

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

az akmar sizi gödü cimlere muraT .. TUR AT..

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Haber YorumlarıBulent null:

fener gömer inşallah

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

ulan git Afrika'ya yardım et desen yapmazlar, boş işlere okadar çok para harcıyorlar

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Haber YorumlarıCarsambali:

Paraya gerek yok,fener u 19 la ciksa rahat yener..Az her iki macta Gs ye en az 10 gol atardi.Delik desik ettiler..Fener en az 6 atar..Okan'a okkali tokadi cakacak Mourinho..Her bir topcuya en az 4 5 milyom euro para veriyon ama Avrupa da leş gibisin..Kendini begenmis Okan bakalim bu sefer neye bahane bulacak..Su yerden bitmeyi kovmasi lazim Gs nin..

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