Fenerbahçe'de derbi primi belli oldu: Çuvalla parayı gözden çıkardılar
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin yönetimi, derbi için prim belirledi. Yönetim, futbolcuların motivasyonunu artırmak adına bu önemli maça özel 1 milyon euro prim belirledi. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin dağıtılacak.
Fenerbahçe, pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda en kritik viraj olarak görülen bu karşılaşma, hem camia hem taraftarlar hem de futbolcular için ayrı bir önem taşıyor.
1 MİLYON EURO DAĞITACAKLAR
Sarı-lacivertli takımdaki hedef; bu zorlu deplasmandan üç puanla dönerek hem ilk yarıdaki maçın rövanşını almak hem de puan farkını üçe düşürmek.
Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray derbisine konsantre olmuş durumda... Yönetim de oyuncuların motivasyonunu artırmak için bu dev maça özel prim belirledi.
Anderlecht maçı öncesinde yönetim, futbolcular ve teknik heyetle yaptığı toplantıda 1 milyon euro prim verileceğini açıkladı. Bu miktar, mücadeleden üç puanla dönülmesi halinde oyuncu ayırt etmeksizin bu miktar dağıtılacak.