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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Sakatlandı

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü Sakatlandı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Tedavi sürecine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile oynanan maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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