Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırdı
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE, 30 yaşındaki stoper Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"2023-24 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Çağlar Söyüncü ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.
Çağlar Söyüncü'ye kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı