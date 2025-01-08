Fenerbahçe'de büyük gün: Gözler Ali Koç'a çevrildi
Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı. Toplantının ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak.
Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına kilitlendi.
GÖZLER ALİ KOÇ'TA
Sarı-Lacivertli yönetim, önceki gün olağanüstü toplanmıştı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından Ali Koç'un, bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.
TÜRKİYE KUPASI KARARI BELLİ OLACAK
Başkanın ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak. TFF'den açıklama gelmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'in kupada yer almayacağı öne sürüldü.
TALISCA AÇIKLANABİLİR
Başkan Ali Koç'un tek gündem maddesi kupa değil. Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşacak. Ayrıca başkanın, Talisca'nın imzasını müjdeleyebileceği de iddia edildi.