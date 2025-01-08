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Fenerbahçe'de büyük gün: Gözler Ali Koç'a çevrildi

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Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı. Toplantının ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak.

Fenerbahçe Camiası, başkan Ali Koç'un bugün saat 17.00'de düzenleyeceği basın toplantısına kilitlendi.

GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Sarı-Lacivertli yönetim, önceki gün olağanüstü toplanmıştı. Yaklaşık altı saat süren toplantının ardından Ali Koç'un, bugün 17.00'de basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu.

TÜRKİYE KUPASI KARARI BELLİ OLACAK

Başkanın ana gündem maddesi, Sarı-Lacivertliler'in Türkiye Kupası kararı olacak. İddiaya göre TFF, ligde 20. haftadan itibaren VAR'da yabancı hakemlerin olacağını resmi olarak açıklarsa, Koç da Fenerbahçe'nin kupaya katılacağını duyuracak. TFF'den açıklama gelmemesi halinde ise Sarı-Lacivertliler'in kupada yer almayacağı öne sürüldü.

TALISCA AÇIKLANABİLİR

Başkan Ali Koç'un tek gündem maddesi kupa değil. Koç, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşacak. Ayrıca başkanın, Talisca'nın imzasını müjdeleyebileceği de iddia edildi.

Fenerbahçe'de büyük gün: Gözler Ali Koç'a çevrildi
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMESUT Korkmaz:

güzel olur geçen sene vara yabancı hakem geldi olanları gördük. :)

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Haber YorumlarıMustafa Cesur:

kivirma aliii , hani tff kupadan cekilmisdin

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Haber YorumlarıSabri:

Allah için bi gidin hep günden degkstirip unutturma peşinde dikkat dağıtma politikası bi futbol oyununu acizlestitp ne hale getirdiler ha var yok hakem ulnaq senin oyucularin topu kalur sokamiyor oyun yok daha sen adam gibi ayağa çıkacak gücün yok hala saçma sapan nelerle uğraşıyor hep zaten sizin sesiniz çıkıyor alttakiler ölsün ozaman

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Haber YorumlarıCemal Küçük:

yabancı var hakemi gelirse Galatasaray birkaç haftaya şampiyon olur bunlar basarisisizliklarini bahanelerle örtmeye çalışıyorlar

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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Bos adam. Takimi tek kulvarda tutup puan kaybi yapmamak icin boyle yapiyor.ali koc tam bir fiasko ama anlamıyor fener taraftari

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Haber YorumlarıArif İnanç:

VAR hakemleri de aynı olacak çok fark etmeyecek.

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