Fenerbahçe'de Başkanlık Seçimi Başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Ali Koç ve başkan adayı Sadettin Saran için oy verme işlemi 10.00'da başladı. Üyeler saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

FENERBAHÇE Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi, kurulan 50 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Bu seçimde mevcut Başkan Ali Koç ve Başkan Adayı Sadettin Saran yarışacak. Ali Koç'a oy verecek olan üyeler beyaz pusula, Sadettin Saran'a oy verecek üyeler ise sarı pusulayı kullanacak.

