Ali Koç neden rakipsiz kaldı? İşte 4 maddede Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının sebebi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un aday çıkarsa seçime gideceğini belirtmesine rağmen, sarı-lacivertli camiada kimse koltuğa talip olmadı. Seçime 1 yıl kala muhtemel hiçbir adayın istikrarsızlık tehlikesini göze almadığı belirtilirken, Ali Koç da görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftarlar tarafından istifaya çağrılmıştı. Bunun üzerine Koç, aday çıkması halinde seçime gideceğini açıklamasına rağmen koltuğa kimse talip olmadı.

ALİ KOÇ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Ali Koç ve yönetim, görev süresini tamamlayacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. İlk hedef ise güçlü bir futbol takımı kurulması. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef ise hoca seçimi.

ADAY ÇIKMAMASININ 4 NEDENİ VAR

Fenerbahçe'de başkanlığa aday çıkmamasının ise 4 nedeni bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde kimsenin koltuğa talip olmamasının nedenleri şöyle: